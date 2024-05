Camarero y una trabajadora precaria tienen un tenso debate en laSexta Xplica sobre las becas, su cuantía y a quiénes benefician. Mientras que la joven defiende que "siguen sin llegar a todo el mundo" y que, por esto, hay gente que no puede permitirse estudiar un grado en la universidad porque a los gastos de la matrícula también se suman "los gastos de alojamiento, el transporte o la manutención"; el colaborador del programa sale en defensa del sistema de becas de España.

"Vengo de una de las provincias más pobres de toda España, de Cáceres. De una familia en la que las oportunidades me las ha dado el propio Estado. No he tenido que pagar casi nunca matrículas gracias a las becas". "Tengo que corregirte una cosa", le advierte, y añade que "eso de que las becas no llegan" no es cierto. "Llegan a quienes las necesitan. Si lo que queremos es que nadie pague por la universidad, eso no va a pasar", sostiene Camarero, a lo que la joven asegura que esto ya ocurre "en otros países".

"Tengamos las cosas claras", reacciona el colaborador, que espeta: "No todo el mundo va a tener una beca, pero desde luego una familia necesitada, no digo en la máxima vulnerabilidad, sino una de clase media, la tiene. La tuve yo cuando había muchísimos más recortes, ahora se han amplificado...". "Siguen sin llegar a todo el mundo", vuelve a hacer hincapié la joven, que termina su intervención defendiendo que "el nivel socio económico de la familia determina el futuro". Unas palabras que los colaboradores de laSexta Xplica le corrigen en este vídeo, donde puedes ver el tenso debate que mantienen sobre las becas para estudiar en la universidad.