Afra Blanco señala el "problema" del PP: "No se reconocen ni a sí mismos porque intentan ser la marca blanca de Vox"

Afra Blanco ha señalado durante el debate de esta semana en laSexta Xplica que el "problema" que tiene el Partido Popular es el propio partido, que ha roto relaciones con sus aliados tradicionales para acercarse a la extrema derecha.

"El problema del Partido Popular se llama Partido Popular, que no se reconoce ni a sí mismo porque intenta ser la marca blanca de Vox. El problema es a quién ha escogido como socio, que no es el PNV porque ha roto todos los puentes. Que no es la antigua Convergència i Unió porque ha roto todos los puentes. Y que no es ningún otro partido. Es Vox porque así lo ha decidido el PP", ha apuntado.

Por otro lado, la sindicalista también ha valorado las afirmaciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que dicen no reconocerse en los audios grabados por Koldo García: "La Justicia tiene claro y descarta que sean falsos. Pero Santos Cerdán y José Luis Ábalos dicen que no se reconocen en ellos".

"Quiero ver cómo avanza todo esto, pero parece que hay un análisis pericial que no ha sido capaz de poder verificar esas voces, más por la calidad de las voces. Ellos van a seguir manteniendo un intento de impugnación sobre los audios", ha concluido.