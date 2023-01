El programa Más Vale Tarde ha ofrecido el testimonio de una nueva mujer que ha denunciado la mala praxis de la empresa Meccti. "Me quedé en ropa interior en la entrevista de trabajo", ha asegurado la chica.

Meccti reclutaba azafatas para trabajar con la compañía Kuwait Airways y, según las denuncias de las aspirantes, durante el proceso de selección las obligaron a quedarse en ropa interior para examinar sus cuerpos.

Esta nueva afectada ha relatado que se trataba de su primera entrevista laboral y tenía "muchísima ilusión". "Me preguntaron sin tenía piercings o tatuajes", ha indicado la joven, quien pese a responder que no, asegura que le pidieron que se quitara la camisa para comprobarlo. "Me quedé con la camisa en la mano", lamenta.

Seguidamente le pidieron ver sus pies. "Me levanté la falda hasta la rodilla, pero no le bastó -a la reclutadora- y me levantó la falda hasta las...", ha rememorado la joven, que además indica que también le pidieron que abriera la boca para ver sus dientes.