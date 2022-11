Tania Sánchez, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, no se ha mordido la lengua a la hora de denunciar la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid: "Ayuso hoy es como una kamikaze: mira los coches que van contra ella y piensa que todo el mundo se ha equivocado de destino, y acelera, acelera, acelera y acelera. El problema es que Ayuso lleva en su coche la salud de todo Madrid". En este sentido, Sánchez ha añadido que los problemas que se están registrando "no vienen de ahora porque hay elecciones, es la crónica de un caos anunciado que empezó en 2020, cuando cerrasteis sin explicación y sin razón ninguna todos los SUAP de Madrid".

La diputada ha recordado que, después, desde el PP "estuvieron negando durante un año que los SUAP estaban cerrados, una cosa que no se ha vivido en ningún lado salvo en Madrid, el decirnos día tras día que no era verdad que estuvieran cerrados". Pero el problema no acaba ahí, según la diputada: "Por exigencia y pelea de los sindicatos, de los trabajadores y de la ciudadanía madrileña, que lleva meses manifestándose, no habéis tenido más remedio que abrirlos. Y ahora, para rematar dos años de tortura a los sanitarios que se han dejado la vida y la salud, ¿tenéis la cobardía de llamarles boicoteadores?¿Y de decir que es un problema de la izquierda?".