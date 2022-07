El chef José Andrés, que fue responsable del menú de los líderes de la Alianza este pasado miércoles en el Museo del Prado, ha señalado en laSexta Noche que para él fue "una jornada de trabajo", aunque ha destacado que "está muy bien que la gastronomía de España se haya podido expresar en esa cumbre".

Además, el cocinero español ha revelado "el sencillo mensaje" que aprovechó para transmitir "tanto a los ministros de Exteriores y Defensa, como a los presidentes y primeros ministros": "Les dije que la alimentación tiene que ser vista como un tema de seguridad nacional". "No puede ser que haya hambre en nuestras ciudades, en nuestros países, en los países ricos", ha criticado.

Así, el chef ha advertido de que "podemos ver una migración masiva como no la hemos visto nunca en 2022 y 2023 si la guerra en Ucrania no acaba". "Ucrania alimenta a más de 450 millones de personas con el grano que sale de sus puertos y mientras la guerra continúe va a haber muchos problemas en África, México, en la frontera con EEUU... Y cuando la gente no puede dar de comer a sus hijos o hijas, intentan llegar a aquel lugar donde piensan que sí lo van a conseguir", ha expresado.