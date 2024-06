Wyoming afirmó de forma tajante en laSexta Xplica que el "CGPJ está secuestrado por el PP, que no lo quiere renovar", tras lo que explicó que habla de "secuestro porque el Partido Popular lo utiliza como moneda política de intercambio". "Ya habían quedado para renovar el Consejo, pero dijeron que no por una ley, y ya no renovaban, y con la ley de amnistía pasó lo mismo", señaló.

Así, el presentador de El Intermedio criticó el que Vicente Guilarte, actual presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, no haya pedido al PP que no les utilicen "como moneda de cambio". "No ha dicho al PP que no son rehenes de nadie, y les ha pedido que hagan su gestión política, pero que no les utilicen para conseguir sus fines políticos. A mí me hubiera tranquilizado que lo hubiera dicho, pero lo único que ha dicho es que esto no se renueva por culpa de los políticos", manifestó.

En este sentido, Wyoming subrayó que "cuando le han preguntado a Guilarte qué políticos, ha dicho que no sabe hallar un culpable". "Coño, pues si eres juez y no saber hallar un culpable, mal vamos, porque eres la cabeza visible de la justicia", expresó el presentador, tras lo que lanzó un mensaje al presidente del CGPJ "como amigo y ciudadano": "Es el PP el que no renueva el CGPJ, no son 'los políticos'".