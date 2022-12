Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea, ha advertido al PP que "no se puede tomar a la gente por idiota". "No se puede pretender hacer creer que todos los sanitarios están manipulados y que están boicoteando la sanidad, como pretende el PP", ha reiterado.

Rubiño, que intervino en el programa laSexta Xplica, dijo "estar convencido" de que en todas las comunidades "se puede hacer mejor en sanidad", si bien "en ninguna se puede hacer peor que en la Comunidad de Madrid".

El diputado expuso que la comunidad madrileña es la que "menos invierte" por habitante y cuenta con hasta un "60% de centros de Urgencias sin médicos". En este sentido, indicó que "no se puede tomar a la gente por idiota".

"No puedes ir a Carabanchel, a los vecinos de Vallecas, Orcasitas, y decirles que cuando van a su centro de Urgencias y no tienen médico se lo están inventando; o que es una campaña de manipulación de la malvada izquierda", recalcó.