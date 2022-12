El periodista y expolítico Pablo Montesinos ha participado en el programa laSexta Xplica, donde ha manifestado que todas las comunidades autónomas y dirigentes políticos "se tendrían que sentar, en serio y de una vez, con los profesionales sanitarios".

Se ha referido en concreto a la Comunidad de Madrid asegurando no entender que "haya una huelga durante tantos días y que ahora mismo no estén negociando".

"No entiendo por qué no están 24, 48 horas negociando. Que no se levanten de la mesa de negociación", ha reivindicado, pidiendo a su vez que "también lo hagan en otras comunidades autónomas".

"El lunes va a haber centros de salud con muchas deficiencias y profesionales sanitarios en huelga, y no entiendo cómo mañana no hay convocada una reunión urgente para buscar una solución. Me parece de sentido común", ha recalcado Montesinos.