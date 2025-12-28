Sotillos, a un inversor inmobiliario que dice que se ha comprado ocho casas ahorrando: "Ahorrar un 12% de la subida anual es prácticamente imposible"

El sociólogo defiende en laSexta Xplica que acumular un gran patrimonio a base de ahorro es inviable con los precios actuales de la vivienda: "Tienes que invertir y arriesgarte, que es legítimo, pero mucha gente no puede o no está dispuesta a hacerlo".

"Lo normal es que no lo consigas"

El drama de la vivienda ha vuelto a ser tema de debate en laSexta Xplica. El inversor inmobiliario Antonio Laureiro ha reclamado que el Estado no intervenga en el sector, y para ello ha defendido que cualquier ciudadano tiene la libertad de comprar viviendas y hacer negocio con ellas.

"Yo compro propiedades reventadas, las reparo y las pongo en alquiler", ha asegurado tras explicar que ha adquirido ocho casas tras ahorrar.

Una afirmación que ha sido rebatida por el sociólogo Alberto Sotillos, que no termina de creerse los argumentos de Laureiro: "En el último año, el precio de la vivienda ha subido un 12%, y por mucho que ahorres, ni tu sueldo, ni tu capacidad de ahorro, va a ser suficiente".

"Lo más normal es que ahorrando no lo consigas, tienes que invertir y arriesgarte, que es legítimo, pero mucha gente no puede o no está dispuesta a hacerlo", ha zanjado Sotillos.

