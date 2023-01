El economista Gonzalo Bernardos ha formulado una pregunta muy directa al empresario de peluquerías José Luis Azañón en el programa laSexta Xplica: "¿Cuándo le subirás el salario a tus peluqueras, José Luis?".

"Todavía estoy esperando que me digas la fórmula, que estaría encantado", ha sido la respuesta, entre risas, de Azañón al economista, quien no ha dudado en ofrecerle una solución: "Utilizando mejor las horas muertas cuando no tienes gente. Gestionando mejor tu peluquería". "Si en el último año has aumentado el número de servicios, has ganado más dinero", ha agregado Bernardos, como puede observarse en el vídeo que acompaña a esta información.

"Te dejo mis empresas un mes, a ver si me mejoras la gestión", le ha retado seguidamente Azañón, a lo que el economista ha respondido que estaría "encantado". "Si me pagas, encantado. Yo dirijo desde hace muchos años un máster en franquicias y nos dedicamos a esto, a intentar mejorar la gestión de las empresas", ha señalado Bernardos.

En este punto se ha unido al diálogo otro invitado al programa, Fernando Cifuentes, presidente de ACOBPILAR, quien ha cargado contra Bernardos señalando que "la teoría lo aguanta todo, pero la práctica es totalmente diferente".

José Luis Azañón ha vuelto a tomar la palabra para hacer hincapié en su propuesta: "Que coja el reto. Yo encantado. Que lo demuestre. Le doy las llaves de mi negocio durante un mes, a ver qué hace".