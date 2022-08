"Yo quería ser Rambo y por eso mi padre no me dejaba verla. Yo la veía a escondidas con mis amigos", confiesa Sergio Peris-Mencheta en LaSexta Noche. El actor rememora en esta entrevista cómo fue el rodaje de "Rambo, Last Blood", película en la que se puso en la piel de uno de los villanos, enfrentándose en la ficción a uno de los héroes de su infancia.

La filmación estuvo repleta de anécdotas. "Tenía un doble, pero corría muy raro", asegura el actor, que tuvo que hacer las pruebas para sincronizar las explosiones con el recorrido del personaje. "Lo midieron y lo midieron mal. Iba corriendo y de repente, me explotó aquí (frente a él). Acabé como un polvorón, me hice daño además y tuvimos que parar el rodaje".

En el casting ya le pidieron algo bastante inquietante: orinar sobre la cara de Stallone. La escena, tras ser rodada, fue eliminada en el guion. Pero lo que no se llegó a cambiar fue lo de llamar a Rambo "Juanito".

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.