Sergio Núñez, hostelero, considera que "al principio, en todos los sectores y trabajos hay que sufrir, tragar y callarse". "Yo a día de hoy tengo un restaurante y estoy en otro de jefe de cocina. Sed los primeros en llegar al trabajo y los últimos en iros. No os quejéis y al final se fijarán en ti y te darán una oportunidad", defiende.

En este sentido, Núñez defendió en laSexta Xplica la importancia del "esfuerzo y el sacrificio". "El llorar no va conmigo. Cuando empiezas en cualquier trabajo tienes que luchar, tragar y sacrificarte y al final te darán la oportunidad de crecer", subrayó hostelero, tras lo que contó que él empezó trabajando en un restaurante, y a día de hoy los dueños son sus socios. "Sé que hay mucha gente que no comparte mi filosofía porque yo me he explotado a mí mismo, pero porque sabía que al final iba a llegar este momento. Si exiges antes de demostrar, te vas a quedar en las puertas", expresó.

Sin embargo, el joven reconoció que "la situación en España está complicada, tanto para el trabajador como para el empresario", pero defendió que "hay que luchar y demostrar lo que vales". "Al final, es cuestión de actitud", aseguró Sergio Núñez. Puedes ver su intervención completa en laSexta Xplica en el vídeo principal que acompaña a la noticia.