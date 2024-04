Irán e Israel han protagonizada varios ataques entre sí en las últimas semanas en un conflicto en Oriente Medio que sigue escalando. El ataque iraní con misiles fue denunciado por Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, algo que para Ruth Ferrero muestra el "doble rasero de Occidente".

"En Israel, lo que estamos viendo es que el derecho internacional está mirando a otro lado y permitiendo que estén matando a civiles. No sé está haciendo nada. Se bombardea la embajada de Irán en Siria y no se dice nada desde Occidente. Bombardea Irán Israel y se empiezan a implementar sanciones. El doble rasero queda muy evidente. Están quedando en evidencia frente al denominado sur global que ya no se fía", ha señalado la profesora.