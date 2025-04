Revilla reconoce estar "fastidiado" por la denuncia del emérito y lanza un mensaje: "Tengo dinero para pagar cien multas"

Era su primera entrevista desde que se conociera la noticia sobre la demanda del rey emérito y Miguel Ángel Revilla no ha dudado en decir, como viene siendo habitual, lo que piensa. El expresidente de Cantabria se ha sentado en el plato de laSexta Xplica para comentar con José Yélamo cómo ha vivido los últimos días desde que saliera a la luz que Juan Carlos I le ha denunciado por difamación y pide una multa de 50.000 euros.

"He estado dos días muy fastidiado,...", ha explicado. El secretario general del Partido Regionalista Cántabro (PRC) no ha dudado en mostrarse sorprendido por la querella del emérito. "Te hacen una encuesta sobre cosas raras que te pueden pasar en la vida y nunca pensé encontrarme con una demanda del que fue nuestro jefe del Estado", ha señalado.

Para el expresidente cántabro lo más importante de este trago que está pasando es el apoyo incondicional de la gente. Revilla no ha dudado en dar las gracias a todas esas personas que le mandan ánimo y que tratan de ayudarle, pero ha querido dejar claro que no necesita dinero para pagar la multa en el caso de que sea condenado. "Que se abstengan de anunciar que me van a pagar la multa porque tengo para pagar cien multas", ha espetado.

Revilla también ha asegurado que, pasados unos días, ya está mejor ante una situación que ha dado decenas de titulares. "Ahora estoy mejor porque en este tiempo es increíble cómo la gente me está apoyando, para mí eso es muy importante", ha reiterado.

"Expresiones injuriosas"

El pasado día 1 se daba a conocer que el rey Juan Carlos I fichaba a la abogada del novio de Ayuso para demandar al expresidente de Cantabria por "expresiones injuriosas y difamantes". El emérito pide una indemnización de 50.000 euros por las "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que Revilla habría vertido sobre Juan Carlos I en mayo de 2022 y enero de 2025.

Así, la demanda hace referencia a las declaraciones realizadas públicamente por Revilla en distintos medios de comunicación entre los meses de mayo de 2022 y enero de 2025. Entonces, dice la defensa, que el expresidente cántabro "calumnió gravemente" al rey emérito y "se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor".

