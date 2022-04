Andrés Manuel López Obrador se refería recientemente a su "amigo" Miguel Ángel Revilla como "uno de los mejores políticos del mundo". El presidente de Cantabria se ha pronunciado en laSexta Noche acerca las declaraciones de presidente mexicano sobre las relaciones de su país con España y ha defendido que "México es el país más importante para España".

Además, ha planteado que "si se ha sido capaz de llegar a un acuerdo con Marruecos", "cómo no se va a llegar a un acuerdo con México". Así, aunque ha explicado que discrepó con López Obrador cuando exigió disculpas por la conquista de América -"Yo hubiera dicho: tenemos que pedirnos perdón todos", ha indicado-, Revilla también ha defendido que el líder latinoamericano es "un hombre honrado, bienintencionado" que "ama profundamente a España".

"Sería un error tremendo no restablecer unas relaciones con un país que es el más importante para nosotros", ha advertido el presidente cántabro, que ha revelado que ha tenido "alguna llamada importante" sobre este tema. "Sí que me ha mandado un mensaje Pedro Sánchez, me ha llamado el secretario de Estado de Iberoamérica y esta mañana me ha mandado un mensaje Alberto Núñez Feijóo", ha precisado.

"Sería interesante que yo mediara", ha ahondado Revilla, que se ha mostrado dispuesto a asumir esa tarea: "Yo por España hago lo que sea", ha asegurado, aunque ha matizado que tendría que ser "sin cargos y sin puestos retribuidos". "Lo único que pido es que si tengo que viajar me paguen el viaje el billete en turista", sentencia.