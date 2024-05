Miguel Ángel Revilla contó en laSexta Xplica una anécdota que le ocurrió en la boda de los reyes Letizia y Felipe, y que vino a raíz de un "problema prostático" que tiene, por el que tiene "que ir al baño frecuentemente". "Yo le dije al fugado en su día que cómo había solo cuatro baños en Zarzuela si todos los que íbamos éramos de la tercera edad", recordó el expresidente de Cantabria.

Revilla relató que al bajarse del autobús que los llevaba hasta Zarzuela, echó a correr y vio "una puerta del baño, de las cuatro que había, entreabierta". "Iba que no podía más, y al abrir me encontré a un tío de dos metros, lleno de medallas y con un espadón. Era el rey de Noruega", señaló el hombre, a lo que añadió que la puerta estaba entreabierta porque "no podía cerrarla del todo por la espada".

Tras esta anécdota, el PP le pidió que "mandara una carta de disculpa a los reyes de Noruega". "Yo respondí que de quién era la culpa y que quién no ha entrado alguna vez en un baño y había alguien dentro", respondió entonces el expresidente cántabro.