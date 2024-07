Javier Bravo, diputado de Vox en Extremadura, afirmó que "el número '028' es para informar de los derechos de las personas LGTBI", tras lo que se preguntó: "¿Qué pasa? ¿Estas personas tienen más derechos que yo? ¿Ese colectivo tiene más derechos que cualquiera de nosotros?". "Yo pertenezco a la Asociación de Familias Numerosas, y a lo mejor también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen, o a lo mejor la 'asociación de bigotudos que fuman' también quieren otro número de teléfono", expresó, unas indignantes declaraciones que fueron respondidas por José Yélamo en laSexta Xplica.

"A lo mejor hay que recordarle a este señor de Vox que hay gente que por ser transexual, por ser gay o lesbiana, le pegan, le persiguen, le insultan y le acosan", declaró de forma tajante Yélamo, a lo que añadió: "No creo que pase eso con los padres o las madres de familias numerosas". "Se lo recordamos a este señor, que no sabemos si no lo ha entendido o no lo quiere entender", concluyó.