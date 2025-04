La respuesta de un empresario a Leticia Vázquez, joven precaria: "Yo pago más impuestos que nadie de los que está aquí..."

La desigualdad en los impuestos, los sueldos, el acceso a la vivienda y la educación es una situación que se profundiza y preocupa cada vez más en España.

En La Sexta Xplica, Leticia Vázquez, una joven en situación precaria, ha debatido sobre este tema, afirmando: "La gente no es pobre porque quiere, es porque precisamente hay algunos que reciben unas herencias y otros que no, y en base a eso pueden estudiar o no".

A esta declaración, Fran Villalba, CEO de 'Internxt', replicó que, en su caso, sus padres eran personas "normales", que él estudió en un centro público y que ha trabajado mucho a lo largo de su vida.

Sin embargo, Vázquez ha expresado que para ella no es válido el lema "si quieres, puedes", ya que eso depende de las propias condiciones económicas, de la suerte de poder estudiar y del lugar en el que lo hagas.

Además, la joven ha apuntado contra el empresario diciendo: "Tú también has sido beneficiado de unos servicios públicos que no serían públicos si la gente no pagara impuestos".

A lo que el empresario respondió con tranquilidad: "Yo pago más impuestos que nadie de los que está aquí...".