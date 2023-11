El periodista económico José María Camarero ha respondido con contundencia a Ana González Alonso, vicesecretaria de la Confederación de Asociaciones de Propietarios de Fincas, en el plató de laSexta Xplica, advirtiendo de que no se debe extender la idea de que todos los que alquilan son morosos.

Antes, Ana González había celebrado las palabras de la nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al decir que "protegerá" a los dueños de una segunda vivienda, pero señalando que esto lo podría haber hecho la anterior ministra Raquel Sánchez. Para Camarero, "el mensaje" de Rodríguez "lo podía haber hecho" Sánchez, "pero ha coincidido con varias campañas electorales". "En realidad, es un mensaje, No ha habido cambios en la ley. Es solo un mensaje que viene bien para tranquilizar", ha explicado.

Sin embargo, rechaza el discurso y el término aplicado por González, al asegurar que los pequeños propietarios sufren "inseguridad jurídica" por culpa de la ley de vivienda. "¿Todos los propietarios, los centenares y miles de propietarios que hay en España, tienen esa inseguridad?", pregunta Camarero, e insiste: "¿Todos esos pequeños propietarios ven cómo sus inquilinos no les pagan la renta?" De verdad, ¿hay tantos impagos".

Por eso, Camarero se ha basado en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desmentir esta percepción. "No se trata de mensajes, se trata de datos del CGPJ que dicen que no hay tantos impagos de alquiler", señala, añadiendo que sí que hay algunos casos y hay temor por parte de los propietarios. "Pero, por favor, no extendamos otra vez la idea de que todo el mundo que está de alquiler es moroso con su propietario. Porque eso no es verdad", ha explicado.

"De hecho, la ley ha ampliado los beneficios fiscales de los que se pueden beneficiar los propietarios y de esto no se habla. Alquilas una vivienda y no tienes que pagar prácticamente nada", ha zanjado. Mientras, Ana Gonzáles ha seguido insistiendo en que "hay inseguridad jurídica" y ha mencionado los problemas con la "ocupación". "Se está estigmatizado el derecho de propiedad. Su rentabilidad ha bajado desde 2016. Es decir, el propietario prefiere vender el piso que ponerlo en alquiler", ha concluido.