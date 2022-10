El exconsejero de Políticas Sociales del primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Reyero, fue uno de los miembros del gobierno regional que decidieron abandonar el Ejecutivo al denunciar que existía un protocolo para que no se trasladara a los ancianos de residencias a los hospitales públicos de la región. Ahora, Reyero se ha vuelto a mostrar indignado esta noche en Sábado Clave tras las polémicas palabras de Enrique Ossorio sobre este asunto: "Me han parecido lamentables, creo que es introducir más daño sobre las familias que lo único que quieren es que haya verdad y que haya reparación y justicia".

En su libro, 'Morirán de forma indigna', el exconsejero muestra el protocolo que impidió que ancianos no recibieran la atención necesaria. "Hasta ahora, después de dos años y medio ni siquiera han llamado a declarar al autor de ese protocolo para requerirle qué es lo que pretendía, y todavía tenemos que oír que tanto la presidenta como determinados medios siguen repitiendo que ese protocolo no estaba aprobado, cuando está firmado por un alto cargo de la Consejería de Sanidad", ha destacado.

Además, Reyero ha afirmado que ese protocolo "impidió que personas con un grado de dependencia fueran atendidas en los hospitales, pero también que las personas que se quedaron en las residencias no recibieran una atención sanitaria adecuada". "No pudieron morir dignamente porque en el mayor de los casos solo se les dio morfina y medicación. Yo solo quiero que se explique porqué se hizo este protocolo, por qué se tomaron determinadas medidas, por qué no se envió a Ifema a las residencias, por qué no se utilizaron los medios que había en los hospitales privados porque había camas libres y no se envió a nadie allí. Necesitamos respuestas", ha zanjado. Puedes escuchar su denuncia en el vídeo principal de esta noticia.