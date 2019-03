Las puntadas de Cristina Almeida: Andrea Ropero saca a la luz el lado más desconocido de la abogada

La afición por la costura es una de las facetas más desconocidas de Cristina Almeida. Un equipo de laSexta Noche lo ha podido comprobar de primera mano en su casa, allí la abogada ha explicado que empezó haciéndose su propia ropa porque tenía problemas para encontrar talla: "Toda la ropa de tallas grandes era oscura, yo era bien gorda y no había tallas grandes de colores".

Almeida explica que tiene "afición por la costura" y explica que "saber habilidades da libertad porque si sabes poner un enchufe no necesitas a un hombre para que te lo ponga".

La abogada enseña algunas fotos antiguas con los vestidos que ella misma se hacía y confiesa a Andrea ropero que a veces se pone a dieta, pero de una forma muy tranquila: "Después del franquista, no he hecho ningún régimen".

Almeida revela también que siempre ha sido de gustarse a sí misma, pero también de gustar a los demás: "He gustado y me he casado dos veces, he tenido parejas de hecho y de deshecho, de todo".