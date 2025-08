La realidad de una camarera de piso por la subida de los precios en vacaciones: "No me lo puedo permitir"

En el último debate de laSexta Xplica se habló sobre la fuerte subida de precios que se está viviendo durante estas vacaciones. Este verano, irse de viaje cuesta un 25% más que hace un año, lo que obliga a muchas familias españolas a renunciar al descanso.

Es el caso de Marimar Jiménez, camarera de pisos, que asegura que solo puede irse de vacaciones si lo hace a través del programa del Imserso. "No tengo dinero para irme en verano. Yo me voy siempre con el Imserso, que me sale más barato. Lo que no puedo hacer es pagar 1.000 euros por un hotel una semana más, luego otro mil en comer. No me lo puedo permitir", comenta.

Marimar también denuncia que, a pesar de ser temporada alta, el esfuerzo que hacen muchas trabajadoras como ella no se traduce en mejores condiciones laborales.

"Es curioso que en los últimos 10 años ha subido la hostelería un 40% y a nosotras hace diez años nos pagaban un euro y medio por habitación. Y diez años después nos siguen pagando un euro y medio. La cosa ha ido muy bien para los empresarios, pero para nosotras seguimos igual", crítica.