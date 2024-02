Equipo de Investigación emitió el pasado viernes un reportaje sobre Amadeo Llados en laSexta. Un programa al que ha reaccionado el polémico influencer en sus redes sociales. "No sé si ha salido ya o no. Llevan tiempo diciéndome que tenga cuidado porque están haciendo un reportaje sobre mí de investigación. ¿A qué voy a tener miedo?", ha señalado.

"Tendrían que tener ellos miedo de mí", ha advertido. Llados no ha dudado en amenazar, desvelando qué está dispuesto a hacer en caso de que decidan acudir a su casa. "¿Qué van a hacer? ¿Venir a mi casa? No creo que sea buena idea. Ven a mi 'fucking' casa, que venga alguien y se cruce conmigo y activo el modo 'Call of Duty' en la vida real", ha asegurado, haciendo referencia al famoso videojuego de disparos.

En el programa muestran cómo este influencer consigue ganar dinero prometiéndole a sus seguidores que se harán "millonarios" de éxito si siguen sus consejos. Los reporteros del programa viajan hasta Miami, donde reside el controvertido madrileño, para presenciar uno de sus eventos. Encuentros por los que cobra, a cada asistente, hasta 40.000 euros.

Pese a las promesas del influencer y las ingentes cantidades de dinero que algunas personas gastan en sus "cursos", éstos no son -ni serán- millonarios gracias a Llados, tal y como confirman algunos de sus exseguidores.