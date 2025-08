La tajante respuesta de Camarero a un inversor inmobiliario por la vivienda y los impuestos: "Esos mensajes son muy ficticios"

El economista, en palabras dirigidas a Pascual Ariño, ha dicho que esas palabras las ha visto "mucho" en redes sociales. "Vale para un like pero no es real", cuenta.

"No son reales"

José María Camarero ha respondido de forma clara a Pascual Ariño, inversor inmobiliario, después de sus palabras en cuanto a vivienda, impuestos y precios del turismo. El economista ha sido tajante, tildando sus mensajes de "ficticios".

"Son mensajes efectistas pero la realidad es que no son tan reales, son muy ficticios. Es fácil decir todo eso, pero a la hora de la verdad, si fueras un ministro de Hacienda o presidente del Gobierno, no harías ni la mitad", ha dicho Camarero.

Y prosigue: "Has dicho muchas cosas que no son ciertas o lo son pero no son del todo verdad. ¿Dónde están las viviendas vacías? En lugares donde nadie quiere alquilar".

"No puedes decir que por bajar un impuesto como el de las transmisiones patrimoniales se arregla el problema de la vivienda. Eso lo veo mucho en redes sociales y queda genial en un minuto para un like, pero noes real", insiste.

Para terminar, el turismo: "Es verdad que el coste social y las cotizaciones han subido, y las empresas han de asumir un coste mayor, pero no digáis que eso provoca la subida de los precios porque no es real. Tenéis disparados los márgenes".