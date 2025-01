Ramoncín, sobre la muerte de Franco: "Es fundamental para la libertad; fue un alivio para los que creíamos en la democracia"

La polémica en torno a los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco centra el debate en el plató de laSexta Xplica, donde Ramoncín recuerda cómo vivió la muerte del dictador y la posterior llegada de la democracia. "Yo tenía 19 o 20 años, estábamos en la Universidad, éramos jóvenes, ya nos habíamos puesto pendiente, llevábamos el pelo largo y sabíamos lo que era la represión perfectamente. Nos habían detenido las suficientes veces, nos habían asustado lo suficiente", relata.

"El día que muere Franco, al día siguiente la sensación, efectivamente, era de 'vamos a ser libres'. Franco representaba todo eso", incide el artista, que no obstante considera que "las efemérides deberían empezar en el 78, en noviembre, con la Constitución". No obstante, insiste: "La muerte de Franco es fundamental para la libertad, y que no estuviera alguien como Carrero Blanco, que no hubiera permitido lo que vivimos de ninguna manera, casi seguro".

"La sensación cuando Franco muere era como quitarse un peso de encima, es que esto hay que recordarlo. Significaba tanto. Este señor no es un meme, este señor fue primero un traidor, después fue un golpista, luego fue un criminal de guerra, permitió barbaridades casi genocidas como el bombardeo de Gernika y 'La Desbandá', luego fue un carcelero, después de ganar la guerra siguió matando gente, hasta el punto de que, siendo un anciano, todavía firmó cinco penas de muerte, pero prácticamente con un pie en la tumba. Hay que recordar quién es ese sujeto", recalca Ramoncín.

Así, el cantante insiste en lo significativa que fue la muerte de Franco, en un momento en que "ya había una gran oposición" y "se sabía que la gente estaba por la democracia". "La muerte de Franco supuso para todos un alivio, para los que creíamos en la democracia y en la libertad", concluye. Puedes escuchar su reflexión completa sobre este asunto en el vídeo que ilustra estas líneas.