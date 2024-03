Isabel Díaz Ayuso y Alberto González han colocado una bandera de España en la terraza del piso donde viven. Una decisión de la que Ramoncín no pudo evitar comentar en laSexta Xplica, donde hizo esta contundente reflexión: "Se habla mucho del patriotismo y de quién es patriota o no. Primero se lleva en el corazón, pero colocar una bandera de siete metros de grande en el tejado de tu casa no es patriotismo", dijo.

Acto seguido, el cantante añadió que, para ser patriota, hay que "pagar el dinero de los impuestos": "Ahí es cuando uno demuestra que cree y quiere a su país y quiere hacer que el país sea mejor", concluye su intervención.