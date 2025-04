Ramoncín compara a Donald Trump con Nerón por sus aranceles: "No creo que sea tonto, creo que es malo"

Donald Trump ha iniciado una guerra comercial internacional que, durante los primeros días, ha hundido las bolsas de todo el mundo por la imposición de aranceles a casi todos los países. Eso sí, Ramoncín ha señalado en laSexta Xplica que esta decisión no se ha debido a un desconocimiento económico.

"No creo que sea tonto, yo creo que es malo. Estamos enfrente de una especie de Nerón, que contempla el mundo desde su atalaya y que, además, está muy enfadado con la gente que ha ido contra él estos cuatro años. Se quiere vengar de todo el mundo", ha señalado.

Ramoncín añade que, a su parecer, Donald Trump ha vendido a los estadounidenses una realidad que no existe: "En Estados Unidos le han votado 77 millones de personas y posiblemente de esos 77 millones de habitantes, algunos ignorantes, precisamente por esto van a saber cosas. Se van a dar cuenta de que el mundo no es lo que él está vendiendo. Parece que no le ha explicado a la gente que este aparato (un teléfono), no se puede hacer en Estados Unidos. Estamos delante de un tío que da la sensación de ser el emperador de un lugar donde a lo mejor estamos viendo la caída de un imperio".