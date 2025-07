La petición de Antonio Maestre a Juanma Moreno: "Que presente la documentación de los títulos que tiene"

Antonio Maestre se pronunció en laSexta Xplica sobre la dimisión de Noelia Núñez del PP, y defendió que "si se quiere ser ejemplar, se es ejemplar con todos los que mienten", tras lo que expresó que "el caso de Juan Manuel Moreno Bonilla es clamoroso".

"Con los estándares que se han puesto con Noelia Núñez, debería dimitir. Ella dimite porque ha mentido en un documento oficial sobre su titulación, y Juan Manuel Moreno Bonilla hizo lo mismo. Él dice que es licenciado en ADE, ¿lo puede demostrar?", se preguntó el periodista, tras lo que pidió al presidente de la Junta de Andalucía que "presente la documentación de los títulos que tiene".

En este punto, Maestre subrayó que Juanma Moreno "también ha dicho que es Graduado en Protocolo, que ha empezado Magisterio y que ha hecho cuatro años de Psicología". "Le quedarán entonces dos o tres asignaturas...", ironizó el escritor, quien defendió que "solo se es licenciado si eres licenciado".

"Si no lo puedes homologar, no eres licenciado. Es muy sencillo. Yo me puedo sacar un curso de pinta y colorea, y lo pongo, y luego lo intento homologar. Todos los que tenemos titulaciones oficiales, las tenemos y sabemos muy bien las que tenemos, y las pones cuando acabas", manifestó Antonio Maestre.