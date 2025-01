La queja de Yolanda Martos por la falta de ayudas tras la DANA: "No llegan, no sabemos si podremos seguir adelante con el taller"

Yolanda Martos, propietaria de un taller en Benetúser, Valencia, una de las zonas más afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, asegura que, sin las ayudas del Estado, no podrá mantener el negocio con el que sustenta a su familia.

Durante su intervención en laSexta Xplica, Martos expresó su preocupación por la falta de apoyo gubernamental. "No sabemos si vamos a poder seguir adelante con el taller. Como mucha gente se está quejando, no llegan las ayudas de ningún lado. Esto, sin ayuda, no creo que salga adelante", lamentó la vecina de Valencia.