El desgarrador relato de la dueña de un taller afectado por la DANA: "Sin este negocio no podemos avanzar..."

"Todavía no he roto a llorar"

Yolanda Martos regenta un taller en una de las zonas más afectadas por la DANA en Valencia. Más de dos meses después de la riada, todavía no ha podido seguir con el negocio. Con uno en el que todavía hay coches de antes de ese fatídico día ante la ausencia de peritos y en el que, tan solo en herramientas, valora los daños en unos 70.000 euros.

En palabras para laSexta Xplica, Martos ha afirmado que las ayudas no están llegando: "Así no podemos resistir mucho tiempo. Dependemos al cien por cien de este negocio... y sin él no podemos avanzar".

"Tenemos tres hijos. Debemos sacar esto adelante... pero sin ayudas esto es imposible", insiste Martos sobre su delicada situación.

Además, ha relatado cómo se siente: "No lo he exteriorizado. Nos hemos tirado un mes entero con la limpieza para poder recuperar el taller, que no ha podido ser. Y después del agua, vino el fuego. Todavía no he roto a llorar".