Tamara Falcó contó en 'El Hormiguero' el motivo por el que, según ella, se quedó sin vestido de novia a semanas de la boda. "No me iba a casar con un vestido que no me gustaba", afirmó, al tiempo que señaló que "se han dicho cosas horribles que están en manos de los abogados".

Por su parte, Nacho Gay, director de 'Vanitatis', explicó que ha "habido un desencuentro". "Tamara presentó una inspiración, un vestido de Chanel para que se pareciera un poco al vestido de su boda, pero finalmente hubo un conflicto. Tamara quería que su vestido de novia se pareciera lo máximo posible a ese, y las diseñadoras (de 'Sophie et voilà') querían respetar el ADN de su firma, de su marca creativa, y también tenían la posibilidad de enfrentarse a un problema de plagio, o incluso a un problema de comunicación si el vestido se parecía mucho a uno de Chanel", explicó el periodista.

En este sentido, el periodista destacó que "no estamos hablando de la vecina del pueblo, que se casa y no la ve nadie, sino que es un vestido que al día siguiente va a estar en la portada del 'Hola', por lo que el problema de comunicación que se podía generar era bastante grande".