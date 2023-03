El colapso en Estados Unidos del Silicon Valley Bank ha originado una nuevo caos financiero que ha generado muchos interrogantes entre la ciudadanía de a pie. "¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con el dinero? ¿Lo saco del banco? ¿Lo llevo a otro banco?", son algunas de las preguntas que más le hacen a José María Camarero, afirma el periodista económico en laSexta Xplica.

"Es verdad que no hay tantas similitudes como las que había en 2008, aparentemente, vamos a ver. Esto no quiere decir que no vaya a haber turbulencias", advierte en el programa, pero lanza un mensaje de calma. "Hay una cosa fundamental que tiene que saber todo el mundo: quien tiene un depósito, una cuenta de ahorro y no ha invertido tiene que saber que los depósitos en España están garantizados por el fondo de garantía de depósitos hasta en 100.000 euros por cuenta".

Sin embargo, "quien invierte, corre riesgo. Mayor o menor, pero corre riesgo. Eso es lo que le ha pasado a una parte de los bancos y le puede pasar a una parte de los inversores que se ha metido en determinados productos", concluye.