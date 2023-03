El colapso del Silicon Valley Bank ha generado gran incertidumbre financiera en las bolsas de numerosos países del mundo, entre ellos España. El Ibex 35 arrancaba la jornada siguiente a la noticia en números rojos y aún trata de recuperarse, aunque ya cotiza en positivo.

Un hecho que ha provocado el temor al colapso de bancos españoles y que ha avivado los 'fantasmas' de la crisis financiera de 2008. El autor de 'crisisfobia' y experto económico José María Camarero, sin embargo, ha querido calmar estos temores en Al Rojo Vivo.

"Los bancos están mucho mejor de lo que se encontraban en el año 2008 porque lo que ocurrió fue culpa de una burbuja impresionante. Ahora están muchísimo más regulados, analizados, todos los focos se encuentran sobre la banca española", ha asegurado.

No obstante, ha reconocido que "la banca en general, a pesar de toda esa regulación, que no es la misma que en Estados Unidos, tiene un problema: a golpe de clic, de una entrada de un cliente que empiece a retirar dinero el negocio se empieza a desmoronar", ha recordado.

Aun así, ha asegurado que "no hay que alarmar" y que la banca española "tiene fortaleza gracias a los palos que recibimos en la anterior gran recesión". Así, asegura que el riesgo 0 de quiebra "no existe", pero destaca que "no hay ninguna posibilidad ahora mismo sobre la mesa de que quiebre ningún banco de España": "Otra cosa es que pueda haber problemas en algunas entidades europeas. Pero la banca española se encuentra bien capitalizada y no tiene ahora mismo ningún problema y menos de quiebra".