El programa laSexta Xplica ha abordado el tema de la okupación de viviendas y los diversos bulos que se asocian y repiten con frecuencia en relación con este asunto. ¿Protege la nueva ley de vivienda a los okupas? "En el mejor de los casos protegerá a familias vulnerables en pisos deshabitados de tenedores de 10 o más viviendas", ha explicado el periodista Antonio Pérez Lobato.

"No es que no se haga nada con ellos; se les da una prórroga de cuatro meses hasta que la Administración encuentre una solución habitacional, y sería un juez el que decidiría", ha recalcado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

¿Si me voy de vacaciones pueden entrar los okupas en mi casa con la nueva ley? "No. Es allanamiento y la ley no cambia nada esto", ha indicado Lobato. "En ese caso no entra ni un juez porque la Policía los echa", ha puntualizado.