Reflexión en laSexta Xplica
El pronóstico de Joan Baldoví sobre las negociaciones autonómicas: "El PP se lo va a tragar todo; como hace en mi tierra; allí parece un idilio con Vox"
El diputado de Compromís en Les Corts cree que "Vox está muy nervioso porque las cosas están empezando a no irles tan bien", con "todos esos problemas internos", a pesar de que "parecía que iban en línea ascendente".
Joan Baldoví, diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, cree que el PP "se lo va a tragar todo" en lo referente a las negociaciones autonómicas con Vox. "El PP en mi tierra se lo traga todo y contrasta esta escenificación de Vox en estas comunidades autónomas con lo que ocurre en Valencia, donde parece un idilio. Nunca se atacan, nunca se agreden y llegan a pactos inmediatamente", ha expresado.
Además, Baldoví ha expresado que cree que "Vox está muy nervioso". "Creo que las cosas están empezando a no irles tan bien. Parecía que iban en línea ascendente y ahora están con todos estos problemas internos", ha señalado, tras lo que ha criticado a "toda esta gente que ahora está denunciando y mientras estaba dentro no lo veían". "Solo ven cuando les expulsan", ha subrayado.
Para el diputado de Compromís, se trata de "una escenificación" y cree que al final acabarán haciendo lo que hicieron en su tierra, "acabarán pactando porque no les queda otra, ni a unos ni a otros", ha concluido.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.