Ahora

Reflexión en laSexta Xplica

El pronóstico de Joan Baldoví sobre las negociaciones autonómicas: "El PP se lo va a tragar todo; como hace en mi tierra; allí parece un idilio con Vox"

El diputado de Compromís en Les Corts cree que "Vox está muy nervioso porque las cosas están empezando a no irles tan bien", con "todos esos problemas internos", a pesar de que "parecía que iban en línea ascendente".

Joan Baldoví, diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, cree que el PP "se lo va a tragar todo" en lo referente a las negociaciones autonómicas con Vox. "El PP en mi tierra se lo traga todo y contrasta esta escenificación de Vox en estas comunidades autónomas con lo que ocurre en Valencia, donde parece un idilio. Nunca se atacan, nunca se agreden y llegan a pactos inmediatamente", ha expresado.

Además, Baldoví ha expresado que cree que "Vox está muy nervioso". "Creo que las cosas están empezando a no irles tan bien. Parecía que iban en línea ascendente y ahora están con todos estos problemas internos", ha señalado, tras lo que ha criticado a "toda esta gente que ahora está denunciando y mientras estaba dentro no lo veían". "Solo ven cuando les expulsan", ha subrayado.

Para el diputado de Compromís, se trata de "una escenificación" y cree que al final acabarán haciendo lo que hicieron en su tierra, "acabarán pactando porque no les queda otra, ni a unos ni a otros", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 días
  2. PSOE y PP afrontan la próxima semana su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro
  5. El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla
  6. Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025