Después de tres meses de búsqueda, Helio Roque ya vive de alquiler en un piso. En el vídeo principal de esta noticia, el joven muestra un 'house tour' de cómo es la vivienda, un piso sin muebles que comparte con sus dos mejores amigos por 1.600 euros al mes de alquiler. "Pago 600 euros por una habitación sin muebles", explica Helio en el plató de laSexta Xplica.

Según denuncia el joven ha tardado tanto en encontrar piso porque a su edad le ha resultado imposible hacerlo antes: "Cuando el requisito no era tu edad, era que no eras suficientemente rico o que preferían trabajador". Y es cada vez son más los estudiantes o trabajadores que tienen que desplazarse y no encuentran vivienda porque el sueldo no les da para ello.

El economista Alejandro Inurrieta afirma que España está "ante una emergencia habitacional nacional": "No solo es un problema español, pero la situación en España es dramática y no tiene visos de solución".