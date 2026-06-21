"Los presupuestos no se van a aprobar": Revilla, claro sobre la situación del Gobierno y de Pedro Sánchez

"¿Qué partido le va a dar ahora el aval?", señala Revilla en laSexta Xplica sobre los Presupuestos. Además, cree que Sánchez va a usar su rechazo como excusa para adelantar elecciones.

Miguel Ángel Revilla interviene en laSexta Xplica para dar su punto de vista sobre la situación actual del Gobierno tras la imputación de Zapatero y cree que Pedro Sánchez podría adelantar las elecciones si fracasan los Presupuestos.

El expresidente de Cantabria señala que percibe un cambio en el discurso del presidente del Gobierno con respecto a este tema. "Yo creo que con la disculpa de que no le han conseguido aprobar los Presupuestos, Sánchez intentará vender que eran extraordinarios para España, que la oposición no los quiere y va a convocar elecciones", analiza.

Revilla argumenta además que resulta difícil que los socios parlamentarios respalden ahora unas nuevas cuentas. "Ningún partido le va a dar el voto", vaticina, y más teniendo en cuenta la proximidad de unas elecciones municipales y autonómicas.

También se refiere a la posibilidad de un Gobierno formado por el Partido Popular y Vox tras unas futuras elecciones. "Todo apunta a ello, y yo lo siento, no porque vaya a gobernar el PP... pero una coalición PP-Vox, a mí me preocupa", reconoce. "Presumiblemente Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente, es para tener preocupación", afirma.

"Los ciudadanos españoles votan y hay que respetar lo que vayan a votar", señala, para después asegurar que "la pinta es de que nos viene una coalición de derecha y extrema derecha".

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