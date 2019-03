El presunto préstamo de más de un millón de euros, última preocupación de la monarquía

El juez del Caso Noos, José Castro, ya lo había solicitado, ya había pedido a Hacienda que informara de operaciones de la infanta con terceros. El objetivo era demostrar si existe o no un presunto delito fiscal y de blanqueo de dinero de la infanta Cristina.



La Agencia Tributaria, en su informe, atribuye al monarca dos trasferencias bancarias de 600,000 euros cada una, ingresados en un depósito bancario conjunto de la Infanta e Iñaki Urdangarin y datados en el año 2004.

Según explica Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo, "el rey no era ajeno a esa operación, el monarca le dijo a Urdangarin que comprara Pedralbes y cuando su yerno le dijo que carecían de fondos suficientes, el rey le respondió que ya le ayudaría a pagarlo".



Según Casa Real, se trata de una operación registrada en la notaría y declarada a Hacienda, el fin era comprar la residencia de Pedralbes.



Al respecto, el abogado de la infanta, Miguel Roca considera que "se trata de una transación clara y transparente".



Pero de nuevo, y según el diario El Mundo, el que fuera socio del Duque de Palma, tiene algo que decir, Diego Torres ha enviado al juez un e-mail según el cual, el dinero fue una donación y no un préstamo.



Los correos, fechados el 15 de junio de 2004, ponen de manifiesto un "proyecto económico-financiero de la vivienda de Elisenda Pinos 11-13", es decir su residencia en Pedralbes. De ser ciertos, es el propio Urdangarin el que define como "donación" la cantidad de 1.202.024 euros, cantidad que Casa Real confirmaba como préstamo.



Un pequeño matiz pero con grandes diferencias económicas, si fuera una donación, los Duques de Palma tendrían que haber pagado entre 200.000 y 300.000 euros de impuestos.



Por su parte, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirma que no tiene conocimiento "de nada".



Casa Real, responde al exsocio del Duque, y publica la escritura del préstamo firmada ante notario. En ella se refleja que "su majestad S.M Don Juan Carlos de Borbón ha concedido a su hija S.A.R Doña Cristina de Borbón un préstamo por importe de 1.200.000"



Don Juan Carlos y Doña Cristina acordaron que el dinero se devolvería en 23 años y a interés 0, en paquetes de 50.000 y 70.000 euros. Según lo estipulado en el citado contrato, la Infanta debería haber devuelto ya 250.00 euros a Don Juan Carlos, pero según su declaración por el impuesto de patrimonio del último año, solo habría devuelto 150.000 euros. De ser cierto, la hija del rey habría incumplido el contrato.



Por si fuera poco, algunas voces, apuntan a que han existido más supuestos falsos préstamos, esta vez, entre Iñaki Urdangarin y su ex socio, Diego Torres.



Urreiztieta afirma que "no sería la primera vez que Urdangarin y su mujer hacían este tipo de operaciones financieras, ya lo hicieron dando oficialmente un préstamo de 400.000 euros a Diego Torres y su mujer para que se compraran una casa y finalmente ese dinero no se devolvió".



¿Préstamo, donación o falso préstamo?