"Me parece increíble que alguien de Más Madrid hable de políticas de vivienda cuando Carmena prometió 4.500 viviendas y construyó 63 viviendas", ha expresado Elisa Vigil (PP) en laSexta Xplica, momento en el que Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) se ha puesto a hablar por detrás. "Yo no te he interrumpido, Rubiño", le ha dicho Vigil. En ese momento, Ramón Bultó, del sindicato de Inquilinos, ha lanzado un reproche a los políticos: "Os ponéis a discutir en lugar de solucionar problemas".

Por su parte, Enma López (PSOE) ha expresado que "el camino se demuestra andando" y que, por eso, "es importante ver qué hacen unos y qué hacen otros", tras lo que ha enumerado una serie de medidas tomadas por su partido. "El problema de la vivienda existe, es grave y nos afecta a todos", ha manifestado, momento en el que se ha vuelto a producir un tenso debate, esta vez entre López y Vigil. "Ya nos estamos peleando otra vez en vez de solucionar los problemas", ha criticado Bultó, tras lo que la política del PP ha justificado su interrupción a Enma López diciendo que "no se puede mentir".