Pol Martín, CEO de la empresa Rand, dedicada a fomentar el ahorro y la inversión de sus clientes y que le ha reportado, no sólo el éxito a sus 23 años, sino aparecer, incluso en la lista Forbes, analizó en la Sexta Xplica qué hacen los emprendedores para garantizar la dignidad salarial de sus trabajadores en los inicios.

Martín ha arrancado su intervención asegurando que "cualquier empresario o emprendedor que empiece, lo primero es garantizar que todo trabajador que tenga cobre siempre el salario mínimo y toda la decencia que se necesita tener". Pese a que como ha señalado, "existe un problema", cuando las empresas comienzan "necesitamos aumentar capital, sea en deuda o capital de riesgo". Es en ese momento cuando, además, necesitan "traer a empleados o a gente que nos ayude" y es entonces cuando "si no podemos pagarles el 100% que necesitan, les pagamos en accionariado".

Según ha explicado el empresario, es una práctica muy habitual en el sector tecnológico, donde se encuentra enmarcado, y donde muchas veces el talento no se recluta sólo por un "salario mensual, es decir, por dinero, sino que es por una participación en la empresa". Otra solución que aporta Martín es la de "buscar un socio que no sólo aporte capital, sino que trabaje contigo. Y que aporte a la empresa, cosas que te gustaría tener, pero que no puede pagarle todavía".

El CEO de Rand ha recibido la aprobación de Alexis Amaya, CEO de Dormitorum, quien ha asegurado estar de acuerdo con él, sin embargo, cree que "el salario mínimo, la propia palabra lo dice, es lo mínimo. Pero con un salario mínimo es muy complicado vivir". Por eso mismo, insta a los empresarios a hacer "una labor social, que además de acumular riqueza, tienen que compartir parte de la riqueza generada para que los trabajadores puedan vivir con dignidad".