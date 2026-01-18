Pilar Velasco, sobre que Trump ocupe Groenlandia antes de marzo: "La táctica de Europa es la disuasión y la de EEUU es el aplastamiento"

La periodista se pregunta en laSexta Xplica "cómo va a frenar la OTAN el ataque de un agresor que forma parte de ellos" y asegura que Trump, con sus últimos movimientos, "está volando por los aires el orden internacional".

La decisión de Donald Trump de imponer aranceles a los países europeos que habían enviado tropas a Groenlandia no es para nada baladí. El hecho de que el presidente estadounidense esté empeñado en hacerse con la isla ártica ha llevado a una escalada de tensión entre el republicano y la OTAN, a la que él mismo pertenece.

Este sábado, la periodista Pilar Velasco dejaba entrever que la ocupación de Groenlandia se podría producir antes de marzo. "Europa tiene una táctica que es la disuasión y la de Estados Unidos es el aplastamiento. Con Venezuela, la Unión Europea fue muy tibia en responder. Groenlandia es un asunto absolutamente europeo y que apela a todos los países de la Unión", explicaba.

Para la especialista en investigación y datos, "si se consuma esa ocupación o compra que pretende Trump de aquí al mes de marzo" significará que "la OTAN no sirve para frenar el ataque de un agresor que forma parte de ellos". Así, Velasco se preguntaba qué habría que hacer con la Alianza Atlántica ante tal hito.

"Trump ya puso en cuestión en el primer mandato el orden internacional pero ahora lo está volando por los aires", aseveraba. "¿Cómo va a combatir Europa estrategias en las que se confirma que no existen las reglas?"; remataba.

