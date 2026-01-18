Ahora

laSexta Xplica

Pilar Velasco, sobre que Trump ocupe Groenlandia antes de marzo: "La táctica de Europa es la disuasión y la de EEUU es el aplastamiento"

La periodista se pregunta en laSexta Xplica "cómo va a frenar la OTAN el ataque de un agresor que forma parte de ellos" y asegura que Trump, con sus últimos movimientos, "está volando por los aires el orden internacional".

pilar-velasco

La decisión de Donald Trump de imponer aranceles a los países europeos que habían enviado tropas a Groenlandia no es para nada baladí. El hecho de que el presidente estadounidense esté empeñado en hacerse con la isla ártica ha llevado a una escalada de tensión entre el republicano y la OTAN, a la que él mismo pertenece.

Este sábado, la periodista Pilar Velasco dejaba entrever que la ocupación de Groenlandia se podría producir antes de marzo. "Europa tiene una táctica que es la disuasión y la de Estados Unidos es el aplastamiento. Con Venezuela, la Unión Europea fue muy tibia en responder. Groenlandia es un asunto absolutamente europeo y que apela a todos los países de la Unión", explicaba.

Para la especialista en investigación y datos, "si se consuma esa ocupación o compra que pretende Trump de aquí al mes de marzo" significará que "la OTAN no sirve para frenar el ataque de un agresor que forma parte de ellos". Así, Velasco se preguntaba qué habría que hacer con la Alianza Atlántica ante tal hito.

"Trump ya puso en cuestión en el primer mandato el orden internacional pero ahora lo está volando por los aires", aseveraba. "¿Cómo va a combatir Europa estrategias en las que se confirma que no existen las reglas?"; remataba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Europa se moviliza por Groenlandia: reunión de urgencia y condena en bloque al "error" de Trump de imponer aranceles
  2. El año más autoritario de Trump: amenazas, ataques y deportaciones en el mandato más peligroso del republicano
  3. Feijóo dice que Sánchez "alienta el enfrentamiento" con el modelo de financiación y pide defender España: "No caben los chantajes y privilegios"
  4. El Pentágono valora enviar 1.500 soldados a Minnesota para controlar las protestas por la muerte de Renee Nicole Good
  5. Bustinduy tilda de "injusta e ineficaz" la medida del PSOE en vivienda: "Lo primero es proteger a los inquilinos"
  6. La noruega 'Valor sentimental', la gran ganadora de los premios del cine europeo en los que 'Sirat' cosecha cinco galardones