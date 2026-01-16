Pilar Velasco: "Para Corina Machado, el Nobel era su escudo de criptonita para que pudiera seguir siendo una líder opositora"

La periodista Pilar Velasco analiza el gesto que ha tenido la opositora venezolana con Donald Trump al regalarle la medalla del Premio Nobel de la Paz: "Con ese premio, ha entregado toda su credibilidad", afirma.

María Corina Machado la ha entregado a Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó este 2025, "en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz a través de la fuerza", como rezaba la nota que acompañaba el marco dorado que mostraba su medalla. Trump, así, se sale con la suya y consigue el galardón, como él dice, por las buenas o por las malas.

Por su parte, el Instituto Nobel ha recordado a Machado que el premio "no puede revocarse, compartirse ni transferirse".

La periodista Pilar Velasco es muy contundente con este gesto: "Para Corina Machado, el premio Nobel de la Paz era su escudo de kriptonita para que pudiera seguir siendo una líder opositora exiliada y enfrentándose al régimen, ahora, 2.0 ahora de Maduro", analiza.

Sin embargo, añade la periodista, "ha entregado el Nobel [a Trump] y ha entrado con él toda su credibilidad, porque ese premio es de los 7 millones de exiliados de Venezuela, de las víctimas y de todo lo que ha representado María Corina Machado. Y se lo ha entregado, dedicado y enmarcado".

"Es una gran humillación, y la oposición tiene que repensar ahora dónde se quiere colocar", remata Velasco. En el vídeo podemos ver al completo este análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.