El periodista Chapu Apaolaza ha defendido este sábado en laSexta Xplica al rey emérito Juan Carlos I tras todos los audios que se han filtrado con su amante Bárbara Rey, ya que considera que forma parte de su vida privada. Pilar Velasco, sorprendida por la reacción de Apaolaza, le reprocha que "si el presidente del Gobierno hiciera eso, le vería convirtiéndose en bola de fuego".

Una comparación que ha empezado el propio Apaolaza al señalar: "A mí si el presidente del Gobierno o el jefe del Estado son infieles a sus mujeres, es algo que no me incumbe". "No quiero decir que el presidente... por favor. Es un hipotético presidente del gobierno que está en mi cabeza que no es Pedro Sánchez", ha matizado el periodista.

Y ha añadido que si ese "hipotético" presidente "tuviera una relación con una señora en Bruselas y fuera a Bruselas con el dinero, podría hacerlo perfectamente". Pilar Velasco interrumpió su argumento y la ha replicado: "Si el presidente del Gobierno hiciera eso, te vería convirtiéndote en bola de fuego".

"Es delito", añade la periodista y argumenta que "es gastar dinero público y que el rey solo le protege la inviolabilidad". A lo que Apaolaza ha respondido que "no es delito", que el rey emérito acompañara a su amante con seguridad. "Si se gastan fondos públicos, es malversación", le corrige Velasco.