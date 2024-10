Loreto Ochando, periodista, fue una de las personas afectadas por todo lo que ha sucedido con los trenes en la Comunidad de Madrid. En su participación en laSexta Xplica, ha hablado desde la estación de Atocha para informar de la situación y de lo que ha pasado realmente: "El retraso brutal ha sido por el protocolo de suicidio".

"Me han dicho que había un señor que se quería lanzar a las vías, y hasta que no le han bajado no han podido circular los trenes", informa Ochando.

Y continúa: "Los trenes van por orden de salida. El mío era el de las 20:15 que salía desde Chamartín. Los Cercanías tampoco funcionaban. La culpa, creo, no es solo de Adif, de Renfe o de quien queráis, sino también de los propios medios. Quizá el cabreo fuera menor si no se tuviera miedo a hablar de estas cosas".

"Ha salido un señor, un Policía, con un altavoz de estos de las fiestas de los pueblos. Te dejan entrar conforme los trenes se van habilitando. Llevan sin salir desde hace cinco o seis horas", cuenta la periodista.

Para terminar, concluye mostrando un gran sentido del humor: "Me da pena por el desgraciado de mi marido que va a tener que venir a buscarme".