Peiyou Chen, un joven de origen chino residente en Barcelona ha asegurado en laSexta Xplica que entiende las medidas exigidas a los ciudadanos chinos que llegan a España, tales como una prueba PCR negativa, si bien ha dicho no entender por qué no se aplican también a los ciudadanos estadounidenses.

"Las comprendo, pero no lo veo tan justos", ha expresado el joven durante una entrevista, en la que preguntado: "¿Por qué solo -se aplican las medidas- a quienes vienen de China?". En este sentido ha señalado que en Estados Unidos "hay una nueva variante" de coronavirus.

"¿Por qué a los estadounidenses no -se les exige una prueba negativa- y a los chinos sí? Una prueba PCR negativa no me parece una restricción tan grande, aunque con la ola que hay en China me parece bien, pero mal por lo de Estados Unidos", ha recalcado.

El joven, que no ha viajado a su país de origen durante la pandemia, ha asegurado que "se están incorporando a la nueva normalidad, como la llamamos aquí". Ha opinado, además, que las autoridades chinas han levantado las restricciones "por la economía del país".