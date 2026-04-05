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Reflexión en laSexta Xplica

Pedro Rodríguez: "Irán no tiene ningún incentivo para acabar la guerra y la prueba está en todo lo que está demandando el régimen"

El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que el régimen "está demandando compensaciones por los daños sufridos, plena soberanía sobre le Estrecho de Ormuz y garantías de seguridad". "Solo les falta pedir un trozo de Checoslovaquia", ha apostillado.

Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, considera que "Irán no tiene ningún incentivo para acabar" la prueba y ha afirmado en laSexta Xplica que "la prueba está en lo que está demandando el régimen de Irán". "Está demandando compensaciones por los daños sufridos, está exigiendo plena soberanía sobre el Estrecho de Ormuz y está exigiendo, como le gustaría tener a Ucrania, garantías de seguridad", ha señalado.

Además, ha subrayado el profesor, "está vinculando el final de la guerra en Irán con el final de la guerra en Líbano". "Yo creo que solo les falta pedir un trozo de Checoslovaquia", ha expresado, a lo que ha añadido que "esto no es alguien que está viendo una manera de salir de la situación".

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