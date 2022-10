El periodista y profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha advertido en laSexta Noche de que "por muchas simpatías ideológicas que algunos tengan hacia el ruscismo, -la versión del fascismo de Rusia-, eso no justifica el pasar por alto lo que está pasando, seguir diseminando las dudas y amplificando la desinformación de Moscú".

"Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo clásico de desinformación", ha asegurado sobre una tertulia en la que varios invitados rusos hablan del "apocalipsis nuclear". "Que Putin no esté loco no quiere decir que no nos quiera volver locos. Y el objetivo de la desinformación no es que nos creamos algo, sino que terminemos no creyéndonos nada", ha reiterado.

En este sentido, Rodríguez ha advertido de que "estamos ante la mayor amenaza de nuestras vidas, ante un reto moral en el que no cabe la ambivalencia". "Estamos en un momento crítico, a punto de romperse el tabú nuclear", ha insistido. Puedes ver la intervención en el vídeo que acompaña a esta información.

Por otra parte, el experto en Relaciones Internacionales ha analizado en laSexta Noche los pasos que Vladimir Putin ha dado en la última semana, y que hacen que el conflicto haya escalado "peligrosamente". Puedes verlo íntegramente en el vídeo que encontrarás a continuación.