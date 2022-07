Uno de los temas que aborda en Wyoming en 'Usted está aquí' es el de la masturbación: "Creo que empecé en el seno materno", bromea el presentador con David Trueba en un fragmento de su nuevo programa, cuya primera entrega se podrá ver el próximo domingo en laSexta y la temporada entera en ATRESplayer PREMIUM.

En él, Wyoming también recuerda cómo eran los pecados que se inventaba cuando le obligaban a confesarse: "He dicho mentiras, he desobedecido a mis padres y me he tocado". El presentador de El Intermedio analizó en laSexta Noche este avance de 'Usted está aquí', que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, y explicó el papel que juega David Trueba en su nuevo programa: "Necesitaba un alter ego que me fuera tirando de la lengua".