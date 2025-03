Óscar López desmiente a Ayuso y se muestra tajante: "Los protocolos de la vergüenza existieron y solo se aplicaron en Madrid"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, se sienta en laSexta Xplica para hablar de la pandemia y de cómo se gestionaron las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Y, lo hace, en una semana en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dado un nuevo número de fallecidos en ellas, que ha rebajado en casi 3.000 la cifra de fallecidos en las residencias.

Además, ha negado la existencia de los protocolos de la vergüenza, un hecho con el que el ministro se ha mostrado muy tajante: "El protocolo existió lamentablemente", desmiente a Ayuso, y agrega: "Ojalá no hubieran existido". Tal y como destaca, los protocolos de la vergüenza tan solo se aplicaron en Madrid.

"Y, por supuesto que se aplicaron en las residencias", asegura, ya que llegó un comunicado firmado de la Comunidad de Madrid advirtiendo de que no mandaran a los ancianos enfermos de Covid a los hospitales. "Obviamente obedecieron y no lo hicieron", añade López en el vídeo principal de la noticia, donde cuenta que, en cambio, a aquellos ancianos de las residencias que contaban con seguros privados sí se les llevó a centros médicos. "Por supuesto que hubo un trato distinto, pero la vida o la muerte no puede depender de tener un seguro privado", dice tajante.