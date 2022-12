Miguel Ángel Revilla es uno de los políticos más populares de nuestro país y que se define así mismo como "un hombre muy poco políticamente correcto". El expresidente de Cantabria define a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, como "un hombre honrado, aunque no le conozco porque le he dado la mano cuatro veces". No obstante, Revilla cree que Rajoy está llevando a España al desastre porque está aplicando la política económica contraria a la necesaria.

Para el expresidente de Cantabria, Mariano Rajoy, pese a su honradez, está amparando 'algo que es de libro'. "No puedo entender que Mariano Rajoy no estuviera al tanto de que Bárcenas era un presunto chorizo". Para Revilla lo más importante es que muchas de las informaciones publicadas han sido reconocidas por gente "que estuvo allí".

"Este señor recibía financiación para el Partido Popular presuntamente, y él se quedaba con una parte. El que recauda se lleva la mejor parte. Además, es imposible que en una declaración de la renta aparezca la contabilidad b", ha explicado Revilla. "La auditoría del PP está limpísima, igual que la de Bankia".